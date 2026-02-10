 Skip to content
RtkParticipantsStageList

A component which lists all participants, with ability to run privileged actions on each participant according to your permissions.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
configUIConfigcreateDefaultConfig()Config
hideHeaderboolean-Hide Stage Participants Count Header
iconPackIconPackdefaultIconPackIcon pack
meetingMeeting-Meeting object
searchstring-Search
sizeSize-Size
statesStates1-Meeting object
tRtkI18nuseLanguage()Language
viewParticipantsViewMode-View mode for participants list

Usage Examples

Basic Usage

import { RtkParticipantsStageList } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return <RtkParticipantsStageList />;
}

With Properties

import { RtkParticipantsStageList } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return (
    <RtkParticipantsStageList
      hideHeader={true}
      meeting={meeting}
      search="example"
    />
  );
}