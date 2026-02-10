 Skip to content
rtk-file-message

@deprecated rtk-file-message is deprecated and will be removed soon. Use rtk-file-message-view instead. A component which renders a file message from chat.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
iconPackIconPackdefaultIconPackIcon pack
isContinuedboolean-Whether the message is continued by same user
messageFileMessage-Text message object
nowDate-Date object of now, to calculate distance between dates
showBubbleboolean-show message in bubble
tRtkI18nuseLanguage()Language

Usage Examples

Basic Usage

<!-- component.html -->
<rtk-file-message></rtk-file-message>

With Properties

<!-- component.html -->
<rtk-file-message
 [isContinued]="true"
 [message]="filemessage"
 [now]="date">
</rtk-file-message>