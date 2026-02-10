rtk-chat-message
@deprecated
rtk-chat-message is deprecated and will be removed soon. Use
rtk-message-view instead.
|Property
|Type
|Required
|Default
|Description
alignRight
boolean
|✅
|-
|aligns message to right
canDelete
boolean
|✅
|-
|can delete message
canEdit
boolean
|✅
|-
|can edit message
canPin
boolean
|✅
|-
|can pin this message
canReply
boolean
|✅
|-
|can quote reply this message
child
HTMLElement
|✅
|-
|Child
disableControls
boolean
|✅
|-
|disables controls
hideAvatar
boolean
|✅
|-
|hides avatar
iconPack
IconPack1
|❌
defaultIconPack
|Icon pack
isContinued
boolean
|✅
|-
|is continued
isSelf
boolean
|✅
|-
|if sender is self
isUnread
boolean
|✅
|-
|is unread
leftAlign
boolean
|✅
|-
|Whether to left align the chat bubbles
message
Message
|✅
|-
|message item
senderDisplayPicture
string
|✅
|-
|sender display picture url
size
Size
|✅
|-
|Size
t
RtkI18n1
|❌
useLanguage()
|Language