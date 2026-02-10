 Skip to content
rtk-dialog-manager

A component which handles all dialog elements in a component such as:

  • rtk-settings
  • rtk-leave-meeting
  • rtk-permissions-message
  • rtk-image-viewer
  • rtk-breakout-rooms-manager This components depends on the values from states object.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
configUIConfigcreateDefaultConfig()UI Config
iconPackIconPackdefaultIconPackIcon pack
meetingMeeting-Meeting object
sizeSize-Size
statesStates-States object
tRtkI18nuseLanguage()Language

Usage Examples

Basic Usage

<!-- component.html -->
<rtk-dialog-manager></rtk-dialog-manager>

With Properties

<!-- component.html -->
<rtk-dialog-manager
 [meeting]="meeting"
 size="md">
</rtk-dialog-manager>