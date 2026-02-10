rtk-dialog-manager
A component which handles all dialog elements in a component such as:
- rtk-settings
- rtk-leave-meeting
- rtk-permissions-message
- rtk-image-viewer
- rtk-breakout-rooms-manager
This components depends on the values from
statesobject.
|Property
|Type
|Required
|Default
|Description
config
UIConfig
|❌
createDefaultConfig()
|UI Config
iconPack
IconPack
|❌
defaultIconPack
|Icon pack
meeting
Meeting
|✅
|-
|Meeting object
size
Size
|✅
|-
|Size
states
States
|✅
|-
|States object
t
RtkI18n
|❌
useLanguage()
|Language