RtkDialogManager

A component which handles all dialog elements in a component such as:

  • rtk-settings
  • rtk-leave-meeting
  • rtk-permissions-message
  • rtk-image-viewer
  • rtk-breakout-rooms-manager This components depends on the values from states object.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
configUIConfigcreateDefaultConfig()UI Config
iconPackIconPackdefaultIconPackIcon pack
meetingMeeting-Meeting object
sizeSize-Size
statesStates-States object
tRtkI18nuseLanguage()Language

Usage Examples

Basic Usage

import { RtkDialogManager } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return <RtkDialogManager />;
}

With Properties

import { RtkDialogManager } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return (
    <RtkDialogManager
      meeting={meeting}
      size="md"
    />
  );
}