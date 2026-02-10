 Skip to content
RtkChatComposerView

A component which renders a chat composer

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
canSendFilesboolean-Whether user can send file messages
canSendTextMessageboolean-Whether user can send text messages
iconPackIconPack1defaultIconPackIcon pack
inputTextPlaceholderstring-Placeholder for text input
isEditingboolean-Sets composer to edit mode
maxLengthnumber-Max length for text input
messagestring-Message to be pre-populated
quotedMessagestring-Quote message to be displayed
rateLimits{ period: number; maxInvocations: number; }-Rate limits
storageKeystring-Key for storing message in localStorage
tRtkI18n1useLanguage()Language

Usage Examples

Basic Usage

import { RtkChatComposerView } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return <RtkChatComposerView />;
}

With Properties

import { RtkChatComposerView } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return (
    <RtkChatComposerView
      canSendFiles={true}
      canSendTextMessage={true}
      inputTextPlaceholder="example"
    />
  );
}