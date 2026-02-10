 Skip to content
Cloudflare Docs

RtkBreakoutRoomManager

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
allowDeleteboolean-allow room delete
assigningParticipantsboolean-Enable updating participants
defaultExpandedboolean-display expanded card by default
iconPackIconPackdefaultIconPackIcon pack
isDragModeboolean-Drag mode
meetingMeeting-Meeting object
mode'edit' | 'create'-Mode in which selector is used
roomDraftMeeting-Connected Room Config Object
statesStates-States object
tRtkI18nuseLanguage()Language

Usage Examples

Basic Usage

import { RtkBreakoutRoomManager } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return <RtkBreakoutRoomManager />;
}

With Properties

import { RtkBreakoutRoomManager } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return (
    <RtkBreakoutRoomManager
      allowDelete={true}
      assigningParticipants={true}
      defaultExpanded={true}
    />
  );
}