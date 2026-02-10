 Skip to content
rtk-paginated-list

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
autoScrollboolean-auto scroll list to bottom
createNodes(data: unknown[])-Create nodes
emptyListLabelstring-label to show when empty
fetchData(timestamp: number, size: number, reversed: boolean)-Fetch the data
iconPackIconPackdefaultIconPackIcon pack
pageSizenumber-Page Size
pagesAllowednumber-Number of pages allowed to be shown
rerenderList()-Rerender paginated list
reset(timestamp?: number)-Resets the paginated list to a given timestamp
tRtkI18nuseLanguage()Language

Usage Examples

Basic Usage

<!-- component.html -->
<rtk-paginated-list></rtk-paginated-list>

With Properties

<!-- component.html -->
<rtk-paginated-list
 [autoScroll]="true"
 [createNodes]="[]"
 emptyListLabel="example">
</rtk-paginated-list>