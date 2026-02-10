rtk-paginated-list
|Property
|Type
|Required
|Default
|Description
autoScroll
boolean
|✅
|-
|auto scroll list to bottom
createNodes
(data: unknown[])
|✅
|-
|Create nodes
emptyListLabel
string
|✅
|-
|label to show when empty
fetchData
(timestamp: number, size: number, reversed: boolean)
|✅
|-
|Fetch the data
iconPack
IconPack
|❌
defaultIconPack
|Icon pack
pageSize
number
|✅
|-
|Page Size
pagesAllowed
number
|✅
|-
|Number of pages allowed to be shown
rerenderList
()
|✅
|-
|Rerender paginated list
reset
(timestamp?: number)
|❌
|-
|Resets the paginated list to a given timestamp
t
RtkI18n
|❌
useLanguage()
|Language