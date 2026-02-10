 Skip to content
rtk-message-list-view

A component which renders list of messages.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
estimateItemSizenumber-Estimated height of an item
iconPackIconPack1defaultIconPackIcon pack
loadMore(lastMessage: Message)-Function to load more messages. Messages returned from this will be preprended
messagesMessage[]-Messages to render
renderer(message: Message, index: number)-Render function of the message
visibleItemsCountnumber-Maximum visible messages

Usage Examples

Basic Usage

<rtk-message-list-view></rtk-message-list-view>

With Properties

<rtk-message-list-view>
</rtk-message-list-view>
<script>
  const el = document.querySelector("rtk-message-list-view");


  el.estimateItemSize= 42;
  el.messages= [];
</script>