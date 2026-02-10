 Skip to content
rtk-image-message

@deprecated rtk-image-message is deprecated and will be removed soon. Use rtk-image-message-view instead. A component which renders an image message from chat.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
iconPackIconPackdefaultIconPackIcon pack
isContinuedboolean-Whether the message is continued by same user
messageImageMessage-Text message object
nowDate-Date object of now, to calculate distance between dates
showBubbleboolean-show message in bubble
tRtkI18nuseLanguage()Language

Usage Examples

Basic Usage

<rtk-image-message></rtk-image-message>

With Properties

<rtk-image-message>
</rtk-image-message>
<script>
  const el = document.querySelector("rtk-image-message");


  el.isContinued= true;
</script>