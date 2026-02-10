 Skip to content
rtk-breakout-room-manager

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
allowDeleteboolean-allow room delete
assigningParticipantsboolean-Enable updating participants
defaultExpandedboolean-display expanded card by default
iconPackIconPackdefaultIconPackIcon pack
isDragModeboolean-Drag mode
meetingMeeting-Meeting object
mode'edit' | 'create'-Mode in which selector is used
roomDraftMeeting-Connected Room Config Object
statesStates-States object
tRtkI18nuseLanguage()Language

Usage Examples

Basic Usage

<!-- component.html -->
<rtk-breakout-room-manager></rtk-breakout-room-manager>

With Properties

<!-- component.html -->
<rtk-breakout-room-manager
 [allowDelete]="true"
 [assigningParticipants]="true"
 [defaultExpanded]="true">
</rtk-breakout-room-manager>