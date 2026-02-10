rtk-audio-visualizer
An audio visualizer component which visualizes a participants audio.
Commonly used inside
rtk-name-tag.
|Property
|Type
|Required
|Default
|Description
hideMuted
boolean
|✅
|-
|Hide the visualizer if audio is muted
iconPack
IconPack
|❌
defaultIconPack
|Icon pack
isScreenShare
boolean
|✅
|-
|Audio visualizer for screensharing, it will use screenShareTracks.audio instead of audioTrack
participant
Peer
|✅
|-
|Participant object
size
Size
|✅
|-
|Size
t
RtkI18n
|❌
useLanguage()
|Language
variant
AudioVisualizerVariant
|✅
|-
|Variant