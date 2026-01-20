 Skip to content
RealtimeKit generates AI-powered meeting summaries from transcript data.

Enable summarization

Set summarize_on_end: true when creating a meeting:

{
  "title": "Product Review",
  "ai_config": {
    "transcription": {
      "language": "en-US"
    },
    "summarization": {
      "word_limit": 500,
      "text_format": "markdown",
      "summary_type": "team_meeting"
    }
  },
  "summarize_on_end": true
}

Configuration

OptionTypeDefaultDescription
word_limitnumber300Summary length (150-1000 words)
text_formatstringplain_textOutput format: plain_text or markdown
summary_typestringgeneralMeeting context for tailored summaries

Summary types

Choose a type that matches your meeting for better results:

TypeBest for
generalAny meeting (default)
team_meetingRegular team syncs
daily_standupAgile standups
one_on_one_meeting1:1 meetings
sales_callCustomer sales conversations
client_check_inClient status updates
interviewJob interviews
lectureEducational content
code_reviewTechnical code reviews

Consume summaries

Webhook

Configure meeting.summary event in webhooks:

{
  "event": "meeting.summary",
  "meetingId": "meeting-123",
  "sessionId": "session-456",
  "summaryDownloadUrl": "https://...",
  "summaryDownloadUrlExpiry": "2024-08-14T10:15:30.000Z"
}

REST API

Fetch summary

Refer to Fetch summary of transcripts for a session.

Terminal window
curl -X GET "https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/{account_id}/realtime/kit/{app_id}/sessions/{session_id}/summary" \
  -H "Authorization: Bearer {api_token}"

Trigger manually

Generate a summary after the meeting if summarize_on_end was not set. Refer to Generate summary of transcripts for the session.

Terminal window
curl -X POST "https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/{account_id}/realtime/kit/{app_id}/sessions/{session_id}/summary" \
  -H "Authorization: Bearer {api_token}"

Example output

With text_format: "markdown" and summary_type: "team_meeting":

## Meeting Summary


### Key Discussion Points
- Reviewed Q4 roadmap priorities
- Discussed deployment timeline for v2.0
- Identified blockers for the auth migration


### Action Items
- @alice: Update design specs by Friday
- @bob: Schedule security review
- @charlie: Create migration runbook


### Decisions Made
- Approved moving forward with Kubernetes migration
- Delayed analytics dashboard to next sprint

Retention

Summaries are stored for 7 days from meeting ends.