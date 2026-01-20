Summary
RealtimeKit generates AI-powered meeting summaries from transcript data.
Set
summarize_on_end: true when creating a meeting:
|Option
|Type
|Default
|Description
word_limit
|number
|300
|Summary length (150-1000 words)
text_format
|string
plain_text
|Output format:
plain_text or
markdown
summary_type
|string
general
|Meeting context for tailored summaries
Choose a type that matches your meeting for better results:
|Type
|Best for
general
|Any meeting (default)
team_meeting
|Regular team syncs
daily_standup
|Agile standups
one_on_one_meeting
|1:1 meetings
sales_call
|Customer sales conversations
client_check_in
|Client status updates
interview
|Job interviews
lecture
|Educational content
code_review
|Technical code reviews
Configure
meeting.summary event in webhooks:
Refer to Fetch summary of transcripts for a session.
Generate a summary after the meeting if
summarize_on_end was not set. Refer to Generate summary of transcripts for the session.
With
text_format: "markdown" and
summary_type: "team_meeting":
Summaries are stored for 7 days from meeting ends.
