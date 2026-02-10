 Skip to content
RtkAudioVisualizer

An audio visualizer component which visualizes a participants audio. Commonly used inside rtk-name-tag.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
hideMutedboolean-Hide the visualizer if audio is muted
iconPackIconPackdefaultIconPackIcon pack
isScreenShareboolean-Audio visualizer for screensharing, it will use screenShareTracks.audio instead of audioTrack
participantPeer-Participant object
sizeSize-Size
tRtkI18nuseLanguage()Language
variantAudioVisualizerVariant-Variant

Usage Examples

Basic Usage

import { RtkAudioVisualizer } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return <RtkAudioVisualizer />;
}

With Properties

import { RtkAudioVisualizer } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return (
    <RtkAudioVisualizer
      hideMuted={true}
      isScreenShare={true}
      participant={participant}
    />
  );
}