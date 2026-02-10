 Skip to content
rtk-chat-composer-view

A component which renders a chat composer

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
canSendFilesboolean-Whether user can send file messages
canSendTextMessageboolean-Whether user can send text messages
iconPackIconPack1defaultIconPackIcon pack
inputTextPlaceholderstring-Placeholder for text input
isEditingboolean-Sets composer to edit mode
maxLengthnumber-Max length for text input
messagestring-Message to be pre-populated
quotedMessagestring-Quote message to be displayed
rateLimits{ period: number; maxInvocations: number; }-Rate limits
storageKeystring-Key for storing message in localStorage
tRtkI18n1useLanguage()Language

Usage Examples

Basic Usage

<rtk-chat-composer-view></rtk-chat-composer-view>

With Properties

<rtk-chat-composer-view
 inputTextPlaceholder="example">
</rtk-chat-composer-view>
<script>
  const el = document.querySelector("rtk-chat-composer-view");


  el.canSendFiles= true;
  el.canSendTextMessage= true;
</script>