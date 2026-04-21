RtkMixedGrid
A grid layout that handles mixed content: participants, screenshares, plugins, and pinned participants. Automatically switches between simple, spotlight, and highlighted grid layouts.
|Property
|Type
|Required
|Default
|Description
meeting
RealtimeKitClient
|✅
|-
|The RealtimeKit meeting instance
participants
Peer[]
|✅
[]
|Array of active participants
pinnedParticipants
Peer[]
|✅
[]
|Array of pinned participants
screenShareParticipants
Peer[]
|✅
[]
|Array of participants sharing their screen
plugins
RTKPlugin[]
|✅
[]
|Array of active plugins
aspectRatio
string
|❌
'16:9'
|Aspect ratio for grid tiles
config
UIConfig
|❌
defaultConfig
|UI configuration object
gap
number
|❌
8
|Gap between grid tiles in pixels
size
'lg' | 'md' | 'sm' | 'xl'
|❌
'sm'
|Size variant
variant
'boxed' | 'solid'
|❌
'solid'
|Visual style variant
iconPack
IconPack
|❌
defaultIconPack
|Custom icon pack
states
States
|❌
|-
|UI state object
t
RtkI18n
|❌
|-
|i18n translation function