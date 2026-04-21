RtkMixedGrid

A grid layout that handles mixed content: participants, screenshares, plugins, and pinned participants. Automatically switches between simple, spotlight, and highlighted grid layouts.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
meetingRealtimeKitClient-The RealtimeKit meeting instance
participantsPeer[][]Array of active participants
pinnedParticipantsPeer[][]Array of pinned participants
screenShareParticipantsPeer[][]Array of participants sharing their screen
pluginsRTKPlugin[][]Array of active plugins
aspectRatiostring'16:9'Aspect ratio for grid tiles
configUIConfigdefaultConfigUI configuration object
gapnumber8Gap between grid tiles in pixels
size'lg' | 'md' | 'sm' | 'xl''sm'Size variant
variant'boxed' | 'solid''solid'Visual style variant
iconPackIconPackdefaultIconPackCustom icon pack
statesStates-UI state object
tRtkI18n-i18n translation function

Usage Examples

Basic Usage

import { RtkMixedGrid } from "@cloudflare/realtimekit-react-native-ui";


function MyComponent() {
  return (
    <RtkMixedGrid
      meeting={meeting}
      participants={participants}
      pinnedParticipants={[]}
      screenShareParticipants={[]}
      plugins={[]}
    />
  );
}

With Properties

import { RtkMixedGrid } from "@cloudflare/realtimekit-react-native-ui";


function MyComponent() {
  return (
    <RtkMixedGrid
      meeting={meeting}
      participants={participants}
      pinnedParticipants={pinned}
      screenShareParticipants={screenshares}
      plugins={activePlugins}
      aspectRatio="16:9"
      gap={12}
      size="md"
    />
  );
}