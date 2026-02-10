 Skip to content
Cloudflare Docs

RtkMessageListView

A component which renders list of messages.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
estimateItemSizenumber-Estimated height of an item
iconPackIconPack1defaultIconPackIcon pack
loadMore(lastMessage: Message)-Function to load more messages. Messages returned from this will be preprended
messagesMessage[]-Messages to render
renderer(message: Message, index: number)-Render function of the message
visibleItemsCountnumber-Maximum visible messages

Usage Examples

Basic Usage

import { RtkMessageListView } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return <RtkMessageListView />;
}

With Properties

import { RtkMessageListView } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return (
    <RtkMessageListView
      estimateItemSize={42}
      loadMore={(lastmessage: message)}
      messages={[]}
    />
  );
}