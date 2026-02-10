RtkChatComposerUi
@deprecated . This component is deprecated, please use rtk-chat-composer-view instead.
|Property
|Type
|Required
|Default
|Description
canSendFiles
boolean
|✅
|-
|Whether user can send file messages
canSendTextMessage
boolean
|✅
|-
|Whether user can send text messages
iconPack
IconPack1
|❌
defaultIconPack
|Icon pack
prefill
{ suggestedReplies?: string[]; editMessage?: TextMessage; replyMessage?: TextMessage; }
|❌
|-
|prefill the composer
size
Size1
|✅
|-
|Size
t
RtkI18n
|❌
useLanguage()
|Language