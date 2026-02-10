 Skip to content
RtkChatComposerUi

@deprecated . This component is deprecated, please use rtk-chat-composer-view instead.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
canSendFilesboolean-Whether user can send file messages
canSendTextMessageboolean-Whether user can send text messages
iconPackIconPack1defaultIconPackIcon pack
prefill{ suggestedReplies?: string[]; editMessage?: TextMessage; replyMessage?: TextMessage; }-prefill the composer
sizeSize1-Size
tRtkI18nuseLanguage()Language

Usage Examples

Basic Usage

import { RtkChatComposerUi } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return <RtkChatComposerUi />;
}

With Properties

import { RtkChatComposerUi } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return (
    <RtkChatComposerUi
      canSendFiles={true}
      canSendTextMessage={true}
      size="md"
    />
  );
}