rtk-chat-composer-ui

@deprecated . This component is deprecated, please use rtk-chat-composer-view instead.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
canSendFilesboolean-Whether user can send file messages
canSendTextMessageboolean-Whether user can send text messages
iconPackIconPack1defaultIconPackIcon pack
prefill{ suggestedReplies?: string[]; editMessage?: TextMessage; replyMessage?: TextMessage; }-prefill the composer
sizeSize1-Size
tRtkI18nuseLanguage()Language

Usage Examples

Basic Usage

<rtk-chat-composer-ui></rtk-chat-composer-ui>

With Properties

<rtk-chat-composer-ui
 size="md">
</rtk-chat-composer-ui>
<script>
  const el = document.querySelector("rtk-chat-composer-ui");


  el.canSendFiles= true;
  el.canSendTextMessage= true;
</script>