rtk-chat-composer-view
A component which renders a chat composer
|Property
|Type
|Required
|Default
|Description
canSendFiles
boolean
|✅
|-
|Whether user can send file messages
canSendTextMessage
boolean
|✅
|-
|Whether user can send text messages
iconPack
IconPack1
|❌
defaultIconPack
|Icon pack
inputTextPlaceholder
string
|✅
|-
|Placeholder for text input
isEditing
boolean
|✅
|-
|Sets composer to edit mode
maxLength
number
|✅
|-
|Max length for text input
message
string
|✅
|-
|Message to be pre-populated
quotedMessage
string
|✅
|-
|Quote message to be displayed
rateLimits
{ period: number; maxInvocations: number; }
|✅
|-
|Rate limits
storageKey
string
|✅
|-
|Key for storing message in localStorage
t
RtkI18n1
|❌
useLanguage()
|Language