rtk-message-list-view

A component which renders list of messages.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
estimateItemSizenumber-Estimated height of an item
iconPackIconPack1defaultIconPackIcon pack
loadMore(lastMessage: Message)-Function to load more messages. Messages returned from this will be preprended
messagesMessage[]-Messages to render
renderer(message: Message, index: number)-Render function of the message
visibleItemsCountnumber-Maximum visible messages

Usage Examples

Basic Usage

<!-- component.html -->
<rtk-message-list-view></rtk-message-list-view>

With Properties

<!-- component.html -->
<rtk-message-list-view
 estimateItemSize="42"
 [loadMore]="(lastmessage: message)"
 [messages]="[]">
</rtk-message-list-view>