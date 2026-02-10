rtk-message-list-view
A component which renders list of messages.
|Property
|Type
|Required
|Default
|Description
estimateItemSize
number
|✅
|-
|Estimated height of an item
iconPack
IconPack1
|❌
defaultIconPack
|Icon pack
loadMore
(lastMessage: Message)
|✅
|-
|Function to load more messages. Messages returned from this will be preprended
messages
Message[]
|✅
|-
|Messages to render
renderer
(message: Message, index: number)
|✅
|-
|Render function of the message
visibleItemsCount
number
|✅
|-
|Maximum visible messages