 Skip to content
Cloudflare Docs

Flutter UI Kit

Subscribe to RSS

2026-01-17

RealtimeKit Flutter UI Kit 0.3.0

Enhancements

Fixes

  • Fixed compatibility with Android API 36
  • Fixed file picker not working on newer Android versions

2025-12-19

RealtimeKit Flutter UI Kit 0.2.0

Enhancements

Fixes

  • Fixed participant video tiles flickering during updates
  • Hid audio/video icons for webinar viewers who don't have media permissions
  • Fixed participants not appearing in grid when joining a meeting

2025-11-25

RealtimeKit Flutter UI Kit 0.1.4

Enhancements

Features

  • Added menu for webinar hosts to control viewers

2025-11-03

RealtimeKit Flutter UI Kit 0.1.3

Enhancements

Fixes

  • Camera device names now show human-friendly labels in UI
  • All participants now appear in the list, not just those on stage
  • Fixed stage host controls not working for some participants

2025-10-09

RealtimeKit Flutter UI Kit 0.1.2+1

Fixes

2025-10-09

RealtimeKit Flutter UI Kit 0.1.2

Enhancements

Features

  • Added stage event handling to update participant UI when stage status changes

Fixes

  • Fixed incorrect status icons being displayed for webinar
  • Fixed canceling stage join request not working
  • Fixed back navigation handling on newer Flutter versions

2025-09-12

RealtimeKit Flutter UI Kit 0.1.1

Enhancements

2025-08-26

RealtimeKit Flutter UI Kit 0.1.0

New APIs