Flutter UI Kit
RealtimeKit Flutter UI Kit 0.3.0
Enhancements
- Upgraded to RealtimeKit Flutter Core v0.1.5+1
Fixes
- Fixed compatibility with Android API 36
- Fixed file picker not working on newer Android versions
RealtimeKit Flutter UI Kit 0.2.0
Enhancements
- Upgraded to RealtimeKit Flutter Core v0.1.4+1
Fixes
- Fixed participant video tiles flickering during updates
- Hid audio/video icons for webinar viewers who don't have media permissions
- Fixed participants not appearing in grid when joining a meeting
RealtimeKit Flutter UI Kit 0.1.4
Enhancements
- Upgraded to RealtimeKit Flutter Core v0.1.4
Features
- Added menu for webinar hosts to control viewers
RealtimeKit Flutter UI Kit 0.1.3
Enhancements
- Upgraded to RealtimeKit Flutter Core v0.1.3
Fixes
- Camera device names now show human-friendly labels in UI
- All participants now appear in the list, not just those on stage
- Fixed stage host controls not working for some participants
RealtimeKit Flutter UI Kit 0.1.2+1
Fixes
- Upgraded to RealtimeKit Flutter Core v0.1.2+1
RealtimeKit Flutter UI Kit 0.1.2
Enhancements
- Upgraded to RealtimeKit Flutter Core v0.1.2
Features
- Added stage event handling to update participant UI when stage status changes
Fixes
- Fixed incorrect status icons being displayed for webinar
- Fixed canceling stage join request not working
- Fixed back navigation handling on newer Flutter versions
RealtimeKit Flutter UI Kit 0.1.1
Enhancements
- Upgraded to RealtimeKit Flutter Core v0.1.1
RealtimeKit Flutter UI Kit 0.1.0
New APIs
- Initial release of RealtimeKit Flutter UI Kit with RealtimeKit Flutter Core v0.1.0+1
