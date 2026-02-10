 Skip to content
RtkChatMessage

@deprecated rtk-chat-message is deprecated and will be removed soon. Use rtk-message-view instead.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
alignRightboolean-aligns message to right
canDeleteboolean-can delete message
canEditboolean-can edit message
canPinboolean-can pin this message
canReplyboolean-can quote reply this message
childHTMLElement-Child
disableControlsboolean-disables controls
hideAvatarboolean-hides avatar
iconPackIconPack1defaultIconPackIcon pack
isContinuedboolean-is continued
isSelfboolean-if sender is self
isUnreadboolean-is unread
leftAlignboolean-Whether to left align the chat bubbles
messageMessage-message item
senderDisplayPicturestring-sender display picture url
sizeSize-Size
tRtkI18n1useLanguage()Language

Usage Examples

Basic Usage

import { RtkChatMessage } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return <RtkChatMessage />;
}

With Properties

import { RtkChatMessage } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return (
    <RtkChatMessage
      alignRight={true}
      canDelete={true}
      canEdit={true}
    />
  );
}