RtkMoreToggleButton

A button which toggles visibility of a more menu.

Methods

MethodParametersDescription
activatemeeting: RealtimeKitClientBind the button to the meeting state

Usage Examples

Basic Usage

<com.cloudflare.realtimekit.ui.view.controlbarbuttons.RtkMoreToggleButton
    android:id="@+id/rtk_more_toggle"
    android:layout_width="50dp"
    android:layout_height="50dp" />

With Methods

Kotlin
val moreToggleButton = findViewById<RtkMoreToggleButton>(R.id.rtk_more_toggle)
moreToggleButton.activate(meeting)