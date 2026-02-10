 Skip to content
RtkPaginatedList

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
autoScrollboolean-auto scroll list to bottom
createNodes(data: unknown[])-Create nodes
emptyListLabelstring-label to show when empty
fetchData(timestamp: number, size: number, reversed: boolean)-Fetch the data
iconPackIconPackdefaultIconPackIcon pack
pageSizenumber-Page Size
pagesAllowednumber-Number of pages allowed to be shown
rerenderList()-Rerender paginated list
reset(timestamp?: number)-Resets the paginated list to a given timestamp
tRtkI18nuseLanguage()Language

Usage Examples

Basic Usage

import { RtkPaginatedList } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return <RtkPaginatedList />;
}

With Properties

import { RtkPaginatedList } from '@cloudflare/realtimekit-react-ui';


function MyComponent() {
  return (
    <RtkPaginatedList
      autoScroll={true}
      createNodes={[]}
      emptyListLabel="example"
    />
  );
}