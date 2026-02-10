 Skip to content
An audio visualizer component which visualizes a participants audio. Commonly used inside rtk-name-tag.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
hideMutedboolean-Hide the visualizer if audio is muted
iconPackIconPackdefaultIconPackIcon pack
isScreenShareboolean-Audio visualizer for screensharing, it will use screenShareTracks.audio instead of audioTrack
participantPeer-Participant object
sizeSize-Size
tRtkI18nuseLanguage()Language
variantAudioVisualizerVariant-Variant

Usage Examples

Basic Usage

<!-- component.html -->
<rtk-audio-visualizer></rtk-audio-visualizer>

With Properties

<!-- component.html -->
<rtk-audio-visualizer
 [hideMuted]="true"
 [isScreenShare]="true"
 [participant]="participant">
</rtk-audio-visualizer>