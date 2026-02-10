rtk-breakout-room-manager
|Property
|Type
|Required
|Default
|Description
allowDelete
boolean
|✅
|-
|allow room delete
assigningParticipants
boolean
|✅
|-
|Enable updating participants
defaultExpanded
boolean
|✅
|-
|display expanded card by default
iconPack
IconPack
|❌
defaultIconPack
|Icon pack
isDragMode
boolean
|✅
|-
|Drag mode
meeting
Meeting
|✅
|-
|Meeting object
mode
'edit' | 'create'
|✅
|-
|Mode in which selector is used
room
DraftMeeting
|✅
|-
|Connected Room Config Object
states
States
|✅
|-
|States object
t
RtkI18n
|❌
useLanguage()
|Language