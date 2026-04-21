RtkParticipants
Full participants list panel showing on-stage participants, viewers, waitlisted users, and stage request management with accept/reject all functionality.
|Property
|Type
|Required
|Default
|Description
meeting
RealtimeKitClient
|✅
|-
|The RealtimeKit meeting instance
config
UIConfig
|❌
defaultConfig
|UI configuration object
iconPack
IconPack
|❌
defaultIconPack
|Custom icon pack
states
States
|❌
|-
|UI state object
size
'lg' | 'md' | 'sm' | 'xl'
|❌
'sm'
|Size variant
t
RtkI18n
|❌
|-
|i18n translation function