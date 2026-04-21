Full participants list panel showing on-stage participants, viewers, waitlisted users, and stage request management with accept/reject all functionality.

Properties

PropertyTypeRequiredDefaultDescription
meetingRealtimeKitClient-The RealtimeKit meeting instance
configUIConfigdefaultConfigUI configuration object
iconPackIconPackdefaultIconPackCustom icon pack
statesStates-UI state object
size'lg' | 'md' | 'sm' | 'xl''sm'Size variant
tRtkI18n-i18n translation function

Usage Examples

Basic Usage

import { RtkParticipants } from "@cloudflare/realtimekit-react-native-ui";


function MyComponent() {
  return <RtkParticipants meeting={meeting} />;
}

With Properties

import { RtkParticipants } from "@cloudflare/realtimekit-react-native-ui";


function MyComponent() {
  return <RtkParticipants meeting={meeting} size="md" config={customConfig} />;
}