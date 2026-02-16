DHCP static address reservation

Update Site LAN

curl "https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/ $ACCOUNT_ID /magic/sites/ $SITE_ID /lans/ $LAN_ID " \ --request PUT \ --header "Authorization: Bearer $CLOUDFLARE_API_TOKEN " \ --json '{ "lan": { "static_addressing": { "dhcp_server": { "reservations": { "<HARDWARE_MAC_ADDRESS>": "<IP_ADDRESS>", "<HARDWARE_MAC_ADDRESS_2>": "<IP_ADDRESS>" } } } } }'