Predefined detection entries

Predefined detection entries are Cloudflare-managed detections for specific types of sensitive content. You can review these entries from the Predefined view in Detection entries.

You can add any predefined detection entry directly to a custom DLP profile or data class. Use the following reference to review all predefined detection entries currently supported by Cloudflare DLP.

Detection entryDescription
Australia AddressDetects Australian street addresses with state and postcode such as "100 George St, Sydney NSW 2000".
Australia Business (ABN)Detects Australian Business Numbers (ABN) such as "51 824 753 556".
Australia Company (ACN)Detects Australian Company Numbers (ACN) such as "001 000 004".
Australia MedicareDetects Australian Medicare card numbers such as "2000000006".
Australia PassportDetects Australian passport numbers such as "L1234567".
Austria SSN (SV-Nummer)Detects Austrian social security numbers (SV-Nummer) such as "1018 010180".
Austria Tax IDDetects Austrian tax identification numbers (Steuernummer) such as "12 345/6789".
Austria VAT (UID)Detects Austrian VAT numbers (UID-Nummer) such as "ATU12345678".
Belgium Tax ID (NN)Detects Belgian national numbers (Numéro National / Rijksregisternummer) such as "85.07.30-000.61".
Belgium VATDetects Belgian VAT numbers such as "BE0000000097".
Bitcoin WalletDetects Bitcoin wallet addresses such as "1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2".
Brazil CNPJDetects Brazilian corporate taxpayer registry numbers (CNPJ) such as "11.222.333/0001-81".
Brazil CPF (Tax ID)Detects Brazilian individual taxpayer registry numbers (CPF) such as "529.982.247-25".
Bulgaria Uniform Civil (EGN)Detects Bulgarian Uniform Civil Numbers (EGN) such as "2405500007".
Canada Bank Account NumberDetects Canadian bank account numbers (institution + transit + account) such as "12345-678 1234567".
Canada Health NumberDetects Canadian provincial health card numbers such as "1234-567-897".
Canada PHIN (Manitoba)Detects Manitoba Personal Health Identification Numbers (PHIN) such as "100000009".
Canada PassportDetects Canadian passport numbers such as "AB123456".
Canada Physical AddressDetects Canadian street addresses with postal code such as "100 Main St, Ottawa, ON K1A 0B1".
Chile National ID (RUT)Detects Chilean national identification numbers (RUT / Rol Único Tributario) such as "12.345.678-5".
China ID CardDetects Chinese resident identity card numbers such as "11010519491231002X".
Croatia Personal ID (OIB)Detects Croatian personal identification numbers (OIB) such as "10000000005".
Denmark Tax (CPR)Detects Danish personal identification numbers (CPR-nummer) such as "010180-0008".
Discord WebhookDetects Discord webhook URLs such as a webhook URL under discord.com/api/webhooks/.
EU PassportDetects EU member state passport numbers such as "AB1234567".
Ethereum WalletDetects Ethereum wallet addresses such as "0x71C7656EC7ab88b098defB751B7401B5f6d8976F".
Finland Tax IDDetects Finnish personal identity codes (Henkilötunnus / HETU) such as "311280-888Y".
France CNI (National ID)Detects French national identity card numbers (Carte nationale d'identité) such as "12345678901".
France PassportDetects French passport numbers such as "12AB34567".
France Tax ID (SPI)Detects French tax identification numbers (Numéro fiscal SPI) such as "1234567890123".
France VATDetects French VAT numbers such as "FR12000000000".
Germany Tax IDDetects German tax identification numbers (Steueridentifikationsnummer) such as "10000000005".
Germany VATDetects German VAT numbers (USt-IdNr) such as "DE100000003".
GitHub PATDetects GitHub personal access tokens such as a token beginning with ghp_.
Greece Tax (AFM)Detects Greek tax identification numbers (AFM) such as "100000003".
Hungary TaxDetects Hungarian tax identification numbers (Adóazonosító jel) such as "8000000008".
India AadhaarDetects Indian Aadhaar national identification numbers such as "2345 6789 0124".
India GST (GSTIN)Detects Indian Goods and Services Tax identification numbers (GSTIN) such as "22AAAAA0000A1Z5".
India PAN CardDetects Indian Permanent Account Number (PAN) card identifiers such as "ABCDE1234F".
India Voter IDDetects Indian Voter ID (EPIC) numbers such as "ABC1234567".
Indonesia Tax (NPWP)Detects Indonesian taxpayer identification numbers (NPWP) such as "12.345.678.9-012.345".
Ireland Tax (PPS)Detects Irish Personal Public Service numbers (PPS) such as "1234567FA".
Ireland VATDetects Ireland VAT numbers such as "IE1234567T".
Italy Fiscal CodeDetects Italian fiscal codes (Codice Fiscale) such as "BNZVCN32S10E573Z".
Japan AddressDetects Japanese postal addresses identified by a postal code marker such as "〒100-0001".
Japan My Number (Corp)Detects Japanese corporate My Number identifiers (Hojin Bango) such as "7000012050002".
Japan My Number (Person)Detects Japanese individual My Number identifiers (Kojin Bango) such as "100000000005".
Japan Names (Kanji)Detects Japanese personal names written in kanji and labeled in context such as "氏名: 田中太郎".
Japan PassportDetects Japanese passport numbers such as "TZ1234567".
Korea Resident Number (RRN)Detects South Korean Resident Registration Numbers (RRN) such as "850515-1234567".
Luxembourg TaxDetects Luxembourg national identification numbers (Matricule) such as "1985010112345".
Luxembourg VATDetects Luxembourg VAT numbers such as "LU10000053".
MX CLABE (Bank)Detects Mexican CLABE bank account numbers such as "032180000118359719".
MX CURPDetects Mexican CURP codes such as "GOMC850515HJCRRR05".
NPM TokenDetects npm registry access tokens such as a token beginning with npm_.
NZ NHI NumberDetects New Zealand National Health Index (NHI) numbers such as "ZZZ0016".
NZ Tax (IRD)Detects New Zealand Inland Revenue Department (IRD) tax numbers such as "49-091-850".
Names (CA/US)Detects personal names labeled with English or French keywords such as "Name: John Smith".
Netherlands BSNDetects Dutch citizen service numbers (Burgerservicenummer / BSN) such as "123456782".
Netherlands VATDetects Dutch VAT numbers (Btw-nummer) such as "NL123456782B01".
OpenAI API KeyDetects OpenAI API keys such as a key beginning with sk-proj-.
Peru Tax (RUC)Detects Peruvian taxpayer identification numbers (RUC) such as "20000000001".
Peru Unique ID (DNI)Detects Peruvian national identity numbers (DNI) such as "12345678".
Poland National ID (PESEL)Detects Polish national identification numbers (PESEL) such as "85051500006".
Poland REGONDetects Polish National Business Registry numbers (REGON) such as "100000008".
Poland Tax (NIP)Detects Polish tax identification numbers (NIP) such as "123-456-32-18".
Portugal Tax (NIF)Detects Portuguese tax identification numbers (NIF / Número de Contribuinte) such as "100000002".
PyPI TokenDetects PyPI package upload tokens such as a token beginning with pypi-.
Slack API TokenDetects Slack API tokens such as a token beginning with xoxb-.
Slack WebhookDetects Slack incoming webhook URLs such as a webhook URL under hooks.slack.com/services/.
Spain DNI/NIFDetects Spanish national identity numbers (DNI/NIF) such as "12345678Z".
Spain SSNDetects Spanish Social Security affiliation numbers (NAF) such as "28 1234567890".
Spain Tax (CIF)Detects Spanish corporate tax identification codes (CIF) such as "A58818501".
Stripe Granular Restricted KeyDetects Stripe live-mode restricted API keys such as a key beginning with rk_live_.
Stripe Standard Secret KeyDetects Stripe live-mode secret API keys such as a key beginning with sk_live_.
Sweden TaxDetects Swedish personal identity numbers (Personnummer) such as "811228-9874".
UAE PassportDetects United Arab Emirates passport numbers such as "A1234567".
US Physical AddressDetects US street addresses with state and ZIP code such as "100 First St, Chicago, IL 60601".
Uruguay ID (CI)Detects Uruguayan national identity numbers (Cédula de Identidad) such as "1.234.500-8".