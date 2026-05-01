Predefined detection entries
Predefined detection entries are Cloudflare-managed detections for specific types of sensitive content. You can review these entries from the Predefined view in Detection entries.
You can add any predefined detection entry directly to a custom DLP profile or data class. Use the following reference to review all predefined detection entries currently supported by Cloudflare DLP.
|Detection entry
|Description
|Australia Address
|Detects Australian street addresses with state and postcode such as "100 George St, Sydney NSW 2000".
|Australia Business (ABN)
|Detects Australian Business Numbers (ABN) such as "51 824 753 556".
|Australia Company (ACN)
|Detects Australian Company Numbers (ACN) such as "001 000 004".
|Australia Medicare
|Detects Australian Medicare card numbers such as "2000000006".
|Australia Passport
|Detects Australian passport numbers such as "L1234567".
|Austria SSN (SV-Nummer)
|Detects Austrian social security numbers (SV-Nummer) such as "1018 010180".
|Austria Tax ID
|Detects Austrian tax identification numbers (Steuernummer) such as "12 345/6789".
|Austria VAT (UID)
|Detects Austrian VAT numbers (UID-Nummer) such as "ATU12345678".
|Belgium Tax ID (NN)
|Detects Belgian national numbers (Numéro National / Rijksregisternummer) such as "85.07.30-000.61".
|Belgium VAT
|Detects Belgian VAT numbers such as "BE0000000097".
|Bitcoin Wallet
|Detects Bitcoin wallet addresses such as "1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2".
|Brazil CNPJ
|Detects Brazilian corporate taxpayer registry numbers (CNPJ) such as "11.222.333/0001-81".
|Brazil CPF (Tax ID)
|Detects Brazilian individual taxpayer registry numbers (CPF) such as "529.982.247-25".
|Bulgaria Uniform Civil (EGN)
|Detects Bulgarian Uniform Civil Numbers (EGN) such as "2405500007".
|Canada Bank Account Number
|Detects Canadian bank account numbers (institution + transit + account) such as "12345-678 1234567".
|Canada Health Number
|Detects Canadian provincial health card numbers such as "1234-567-897".
|Canada PHIN (Manitoba)
|Detects Manitoba Personal Health Identification Numbers (PHIN) such as "100000009".
|Canada Passport
|Detects Canadian passport numbers such as "AB123456".
|Canada Physical Address
|Detects Canadian street addresses with postal code such as "100 Main St, Ottawa, ON K1A 0B1".
|Chile National ID (RUT)
|Detects Chilean national identification numbers (RUT / Rol Único Tributario) such as "12.345.678-5".
|China ID Card
|Detects Chinese resident identity card numbers such as "11010519491231002X".
|Croatia Personal ID (OIB)
|Detects Croatian personal identification numbers (OIB) such as "10000000005".
|Denmark Tax (CPR)
|Detects Danish personal identification numbers (CPR-nummer) such as "010180-0008".
|Discord Webhook
|Detects Discord webhook URLs such as a webhook URL under
discord.com/api/webhooks/.
|EU Passport
|Detects EU member state passport numbers such as "AB1234567".
|Ethereum Wallet
|Detects Ethereum wallet addresses such as "0x71C7656EC7ab88b098defB751B7401B5f6d8976F".
|Finland Tax ID
|Detects Finnish personal identity codes (Henkilötunnus / HETU) such as "311280-888Y".
|France CNI (National ID)
|Detects French national identity card numbers (Carte nationale d'identité) such as "12345678901".
|France Passport
|Detects French passport numbers such as "12AB34567".
|France Tax ID (SPI)
|Detects French tax identification numbers (Numéro fiscal SPI) such as "1234567890123".
|France VAT
|Detects French VAT numbers such as "FR12000000000".
|Germany Tax ID
|Detects German tax identification numbers (Steueridentifikationsnummer) such as "10000000005".
|Germany VAT
|Detects German VAT numbers (USt-IdNr) such as "DE100000003".
|GitHub PAT
|Detects GitHub personal access tokens such as a token beginning with
ghp_.
|Greece Tax (AFM)
|Detects Greek tax identification numbers (AFM) such as "100000003".
|Hungary Tax
|Detects Hungarian tax identification numbers (Adóazonosító jel) such as "8000000008".
|India Aadhaar
|Detects Indian Aadhaar national identification numbers such as "2345 6789 0124".
|India GST (GSTIN)
|Detects Indian Goods and Services Tax identification numbers (GSTIN) such as "22AAAAA0000A1Z5".
|India PAN Card
|Detects Indian Permanent Account Number (PAN) card identifiers such as "ABCDE1234F".
|India Voter ID
|Detects Indian Voter ID (EPIC) numbers such as "ABC1234567".
|Indonesia Tax (NPWP)
|Detects Indonesian taxpayer identification numbers (NPWP) such as "12.345.678.9-012.345".
|Ireland Tax (PPS)
|Detects Irish Personal Public Service numbers (PPS) such as "1234567FA".
|Ireland VAT
|Detects Ireland VAT numbers such as "IE1234567T".
|Italy Fiscal Code
|Detects Italian fiscal codes (Codice Fiscale) such as "BNZVCN32S10E573Z".
|Japan Address
|Detects Japanese postal addresses identified by a postal code marker such as "〒100-0001".
|Japan My Number (Corp)
|Detects Japanese corporate My Number identifiers (Hojin Bango) such as "7000012050002".
|Japan My Number (Person)
|Detects Japanese individual My Number identifiers (Kojin Bango) such as "100000000005".
|Japan Names (Kanji)
|Detects Japanese personal names written in kanji and labeled in context such as "氏名: 田中太郎".
|Japan Passport
|Detects Japanese passport numbers such as "TZ1234567".
|Korea Resident Number (RRN)
|Detects South Korean Resident Registration Numbers (RRN) such as "850515-1234567".
|Luxembourg Tax
|Detects Luxembourg national identification numbers (Matricule) such as "1985010112345".
|Luxembourg VAT
|Detects Luxembourg VAT numbers such as "LU10000053".
|MX CLABE (Bank)
|Detects Mexican CLABE bank account numbers such as "032180000118359719".
|MX CURP
|Detects Mexican CURP codes such as "GOMC850515HJCRRR05".
|NPM Token
|Detects npm registry access tokens such as a token beginning with
npm_.
|NZ NHI Number
|Detects New Zealand National Health Index (NHI) numbers such as "ZZZ0016".
|NZ Tax (IRD)
|Detects New Zealand Inland Revenue Department (IRD) tax numbers such as "49-091-850".
|Names (CA/US)
|Detects personal names labeled with English or French keywords such as "Name: John Smith".
|Netherlands BSN
|Detects Dutch citizen service numbers (Burgerservicenummer / BSN) such as "123456782".
|Netherlands VAT
|Detects Dutch VAT numbers (Btw-nummer) such as "NL123456782B01".
|OpenAI API Key
|Detects OpenAI API keys such as a key beginning with
sk-proj-.
|Peru Tax (RUC)
|Detects Peruvian taxpayer identification numbers (RUC) such as "20000000001".
|Peru Unique ID (DNI)
|Detects Peruvian national identity numbers (DNI) such as "12345678".
|Poland National ID (PESEL)
|Detects Polish national identification numbers (PESEL) such as "85051500006".
|Poland REGON
|Detects Polish National Business Registry numbers (REGON) such as "100000008".
|Poland Tax (NIP)
|Detects Polish tax identification numbers (NIP) such as "123-456-32-18".
|Portugal Tax (NIF)
|Detects Portuguese tax identification numbers (NIF / Número de Contribuinte) such as "100000002".
|PyPI Token
|Detects PyPI package upload tokens such as a token beginning with
pypi-.
|Slack API Token
|Detects Slack API tokens such as a token beginning with
xoxb-.
|Slack Webhook
|Detects Slack incoming webhook URLs such as a webhook URL under
hooks.slack.com/services/.
|Spain DNI/NIF
|Detects Spanish national identity numbers (DNI/NIF) such as "12345678Z".
|Spain SSN
|Detects Spanish Social Security affiliation numbers (NAF) such as "28 1234567890".
|Spain Tax (CIF)
|Detects Spanish corporate tax identification codes (CIF) such as "A58818501".
|Stripe Granular Restricted Key
|Detects Stripe live-mode restricted API keys such as a key beginning with
rk_live_.
|Stripe Standard Secret Key
|Detects Stripe live-mode secret API keys such as a key beginning with
sk_live_.
|Sweden Tax
|Detects Swedish personal identity numbers (Personnummer) such as "811228-9874".
|UAE Passport
|Detects United Arab Emirates passport numbers such as "A1234567".
|US Physical Address
|Detects US street addresses with state and ZIP code such as "100 First St, Chicago, IL 60601".
|Uruguay ID (CI)
|Detects Uruguayan national identity numbers (Cédula de Identidad) such as "1.234.500-8".