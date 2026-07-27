Integrations

You can use
createTestHarness() with existing tools in the Node.js ecosystem. The examples on this page show common integration patterns that you can adapt to your test setup.
If your Worker makes outbound
fetch() requests, you can use
Mock Service Worker (MSW) to intercept them and return predictable responses. MSW provides reusable request handlers that can be shared across tests. ↗
For example, you can start MSW before the tests, reject unhandled requests, and reset handlers after each test:
import { afterAll, afterEach, beforeAll, test } from "vitest" ;
import { http, HttpResponse } from "msw" ;
import { setupServer } from "msw/node" ;
import { createTestHarness } from "wrangler" ;
const network = setupServer ();
const server = createTestHarness ({
workers: [{ configPath: "./wrangler.jsonc" }],
});
beforeAll ( async () => {
network. listen ({ onUnhandledRequest: "error" });
await server. listen ();
});
afterEach ( async () => {
network. resetHandlers ();
await server. reset ();
});
afterAll ( async () => {
network. close ();
await server. close ();
});
test ( "loads a user profile" , async ({ expect }) => {
network. use (
http. get ( "http://identity.example.com/profile/:id" , ({ params }) => {
return HttpResponse. json ({ id: params.id, name: "Ada" });
}),
);
const worker = server. getWorker ();
const response = await worker. fetch ( "/users/123" );
expect ( await response. json ()). toEqual ({ id: "123" , name: "Ada" }); });
import { afterAll, afterEach, beforeAll, test } from "vitest" ;
import { http, HttpResponse } from "msw" ;
import { setupServer } from "msw/node" ;
import { createTestHarness } from "wrangler" ;
const network = setupServer ();
const server = createTestHarness ({
workers: [{ configPath: "./wrangler.jsonc" }],
});
beforeAll ( async () => {
network. listen ({ onUnhandledRequest: "error" });
await server. listen ();
});
afterEach ( async () => {
network. resetHandlers ();
await server. reset ();
});
afterAll ( async () => {
network. close ();
await server. close ();
});
test ( "loads a user profile" , async ({ expect }) => {
network. use (
http. get ( "http://identity.example.com/profile/:id" , ({ params }) => {
return HttpResponse. json ({ id: params.id, name: "Ada" });
}),
);
const worker = server. getWorker ();
const response = await worker. fetch ( "/users/123" );
expect ( await response. json ()). toEqual ({ id: "123" , name: "Ada" }); });
If you are building a web application and want to verify user flows in a real browser, use
Playwright with the test harness. Playwright can navigate pages, interact with the user interface, and verify the behavior of your Workers project end to end. ↗
A Playwright fixture can start a test server with
createTestHarness() before browser tests. If you want to mock outbound
fetch() requests, you can also use
MSW to intercept them at the same time.
The following fixture sets the Playwright
baseURL, exposes MSW and the test harness to tests, and resets storage state after each test.
tests/playwright.test.js js
import { test as base, expect } from "@playwright/test" ;
import { http, HttpResponse } from "msw" ;
import { setupServer } from "msw/node" ;
import { createTestHarness } from "wrangler" ;
const test = base. extend ({
network: [
async ({}, use ) => {
const network = setupServer ();
network. listen ({ onUnhandledRequest: "error" });
await use (network);
network. close ();
},
{ scope: "worker" },
],
server: [
async ({}, use ) => {
const server = createTestHarness ({
workers: [
{ configPath: "./dist/web_worker/wrangler.json" },
{ configPath: "./dist/api_worker/wrangler.json" },
],
});
await server. listen ();
await use (server);
await server. close ();
},
{ scope: "worker" },
],
baseURL : async ({ server }, use ) => {
const { url } = await server. listen ();
await use (url.href);
},
reset: [
async ({ network , server }, use , testInfo ) => {
await use ();
if (testInfo.status !== testInfo.expectedStatus) {
server. debug ();
}
network. resetHandlers ();
await server. reset ();
},
{ auto: true },
],
});
test ( "renders a user profile" , async ({ page , network }) => {
network. use (
http. get ( "http://identity.example.com/profile/:id" , ({ params }) => {
return HttpResponse. json ({ id: params.id, name: "Ada" });
}),
);
await page. goto ( "/users/123" );
await expect (page. getByText ( "Profile: Ada" )). toBeVisible (); }); tests/playwright.test.ts ts
import { test as base, expect } from "@playwright/test" ;
import { http, HttpResponse } from "msw" ;
import { setupServer, type SetupServerApi } from "msw/node" ;
import { createTestHarness, type TestHarness } from "wrangler" ;
type TestFixtures = {
reset : void ;
};
type WorkerFixtures = {
network : SetupServerApi ;
server : TestHarness ;
};
const test = base. extend < TestFixtures , WorkerFixtures >({
network: [
async ({}, use ) => {
const network = setupServer ();
network. listen ({ onUnhandledRequest: "error" });
await use (network);
network. close ();
},
{ scope: "worker" },
],
server: [
async ({}, use ) => {
const server = createTestHarness ({
workers: [
{ configPath: "./dist/web_worker/wrangler.json" },
{ configPath: "./dist/api_worker/wrangler.json" },
],
});
await server. listen ();
await use (server);
await server. close ();
},
{ scope: "worker" },
],
baseURL : async ({ server }, use ) => {
const { url } = await server. listen ();
await use (url.href);
},
reset: [
async ({ network , server }, use , testInfo ) => {
await use ();
if (testInfo.status !== testInfo.expectedStatus) {
server. debug ();
}
network. resetHandlers ();
await server. reset ();
},
{ auto: true },
],
});
test ( "renders a user profile" , async ({ page , network }) => {
network. use (
http. get ( "http://identity.example.com/profile/:id" , ({ params }) => {
return HttpResponse. json ({ id: params.id, name: "Ada" });
}),
);
await page. goto ( "/users/123" );
await expect (page. getByText ( "Profile: Ada" )). toBeVisible (); });