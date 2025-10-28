 Skip to content
Spans and attributes

Cloudflare Workers provides automatic tracing instrumentation out of the box - no code changes or SDK are required.

Currently supported spans and attributes

Attributes available on all spans

  • cloud.provider - Always set to cloudflare
  • cloud.platform - Always set to cloudflare.workers
  • faas.name - The name of your Worker
  • faas.invocation_id - A unique identifier for this specific Worker invocation
  • faas.version - The deployed version tag of your Worker
  • faas.invoked_region - The region where the Worker was invoked
  • service.name - The name of your Worker
  • cloudflare.colo - The three-letter IATA airport code of the Cloudflare data center that processed the request (e.g., SFO, LHR)
  • cloudflare.script_name - The name of your Worker
  • cloudflare.script_tags - Tags associated with your Worker deployment
  • cloudflare.script_version.id - The version identifier of your deployed Worker
  • cloudflare.invocation.sequence.number - A counter added to every emitted span and log that can be used to distinguish which was emitted first when the timestamps are the same
  • telemetry.sdk.language - The programming language used, set to javascript
  • telemetry.sdk.name - The telemetry SDK name, set to cloudflare

Attributes available on all root spans

  • faas.trigger - The trigger that your Worker was invoked by (e.g., http, cron, queue, email)
  • cloudflare.ray_id - A unique identifier for every request that goes through Cloudflare
  • cloudflare.handler_type - The type of handler that processed the request (e.g., fetch, scheduled, queue, email, alarm)
  • cloudflare.entrypoint - The entrypoint that was invoked in your Worker (e.g. the name of your Durable Object)
  • cloudflare.execution_model - The execution model of the Worker (e.g., stateless, stateful for Durable Objects)
  • cloudflare.outcome - The outcome of the Worker invocation (e.g., ok, exception, exceededCpu, exceededMemory)
  • cloudflare.cpu_time_ms - The CPU time used by the Worker invocation, in milliseconds
  • cloudflare.wall_time_ms - The wall time used by the Worker invocation, in milliseconds

Runtime API

fetch

  • network.protocol.name
  • network.protocol.version
  • url.full
  • url.scheme
  • url.path
  • url.query
  • server.port
  • server.address
  • user_agent.original
  • http.request.method
  • http.request.header.content-type
  • http.request.header.content-length
  • http.request.header.accept
  • http.request.header.accept-encoding
  • http.request.body.size
  • http.response.status_code
  • http.response.body.size

cache_put

  • cache_control.expiration
  • cache_control.revalidation

cache_match

cache_delete

Handlers

Fetch Handler

  • cloudflare.verified_bot_category
  • cloudflare.asn
  • cloudflare.response.time_to_first_byte_ms
  • geo.timezone
  • geo.continent.code
  • geo.country.code
  • geo.locality.name
  • geo.locality.region
  • user_agent.orginal
  • user_agent.os.name
  • user_agent.os.version
  • user_agent.browser.name
  • user_agent.browser.major_version
  • user_agent.browser.version
  • user_agent.engine.name
  • user_agent.engine.version
  • user_agent.device.type
  • user_agent.device.vendor
  • user_agent.device.model
  • http.request.method
  • http.request.header.accept
  • http.request.header.accept-encoding
  • http.request.header.accept-language
  • url.full
  • url.path
  • network.protocol.name

Scheduled Handler

  • faas.cron
  • cloudflare.scheduled_time

QueueHandler

  • cloudflare.queue.name
  • cloudflare.queue.batch_size

RPC Handler

  • cloudflare.jsrpc.method

Email Handler

  • cloudflare.email.from
  • cloudflare.email.to
  • cloudflare.email.size

Tail Handler

  • cloudflare.trace.count

Alarm Handler

  • cloudflare.scheduled_time

browser_rendering_fetch

Workers KV

Attributes available on all KV spans

  • db.system.name
  • db.operation.name
  • cloudflare.binding.name
  • cloudflare.binding.type

kv_get

  • cloudflare.kv.query.keys
  • cloudflare.kv.query.keys.count
  • cloudflare.kv.query.type
  • cloudflare.kv.query.cache_ttl
  • cloudflare.kv.response.size
  • cloudflare.kv.response.returned_rows
  • cloudflare.kv.response.metadata
  • cloudflare.kv.response.cache_status

kv_getWithMetadata

  • cloudflare.kv.query.keys
  • cloudflare.kv.query.keys.count
  • cloudflare.kv.query.type
  • cloudflare.kv.query.cache_ttl
  • cloudflare.kv.response.size
  • cloudflare.kv.response.returned_rows
  • cloudflare.kv.response.metadata
  • cloudflare.kv.response.cache_status

kv_put

  • cloudflare.kv.query.keys
  • cloudflare.kv.query.keys.count
  • cloudflare.kv.query.value_type
  • cloudflare.kv.query.expiration
  • cloudflare.kv.query.expiration_ttl
  • cloudflare.kv.query.metadata
  • cloudflare.kv.query.payload.size

kv_delete

  • cloudflare.kv.query.keys
  • cloudflare.kv.query.keys.colunt

kv_list

  • cloudflare.kv.query.prefix
  • cloudflare.kv.query.limit
  • cloudflare.kv.query.cursor
  • cloudflare.kv.response.size
  • cloudflare.kv.response.returned_rows
  • cloudflare.kv.response.list_complete
  • cloudflare.kv.response.cursor
  • cloudflare.kv.response.cache_status
  • cloudflare.kv.response.expiration

R2

Attributes available on all R2 spans

  • cloudflare.binding.type
  • cloudflare.binding.name
  • cloudflare.r2.bucket
  • cloudflare.r2.operation
  • cloudflare.r2.response.success
  • cloudflare.r2.error.message
  • cloudflare.r2.error.code

r2_head

  • cloudflare.r2.request.key
  • cloudflare.r2.response.etag
  • cloudflare.r2.response.size
  • cloudflare.r2.response.uploaded
  • cloudflare.r2.response.checksum.value
  • cloudflare.r2.response.checksum.type
  • cloudflare.r2.response.storage_class
  • cloudflare.r2.response.ssec_key
  • cloudflare.r2.response.content_type
  • cloudflare.r2.response.content_encoding
  • cloudflare.r2.response.content_disposition
  • cloudflare.r2.response.content_language
  • cloudflare.r2.response.cache_control
  • cloudflare.r2.response.cache_expiry
  • cloudflare.r2.response.custom_metadata

r2_get

  • cloudflare.r2.request.key
  • cloudflare.r2.request.range.offset
  • cloudflare.r2.request.range.length
  • cloudflare.r2.request.range.suffix
  • cloudflare.r2.request.range
  • cloudflare.r2.request.ssec_key
  • cloudflare.r2.request.only_if.etag_matches
  • cloudflare.r2.request.only_if.etag_does_not_match
  • cloudflare.r2.request.only_if.uploaded_before
  • cloudflare.r2.request.only_if.uploaded_after
  • cloudflare.r2.response.etag
  • cloudflare.r2.response.size
  • cloudflare.r2.response.uploaded
  • cloudflare.r2.response.checksum.value
  • cloudflare.r2.response.checksum.type
  • cloudflare.r2.response.storage_class
  • cloudflare.r2.response.ssec_key
  • cloudflare.r2.response.content_type
  • cloudflare.r2.response.content_encoding
  • cloudflare.r2.response.content_disposition
  • cloudflare.r2.response.content_language
  • cloudflare.r2.response.cache_control
  • cloudflare.r2.response.cache_expiry
  • cloudflare.r2.response.custom_metadata

r2_put

  • cloudflare.r2.request.key
  • cloudflare.r2.request.size
  • cloudflare.r2.request.checksum.type
  • cloudflare.r2.request.checksum.value
  • cloudflare.r2.request.custom_metadata
  • cloudflare.r2.request.http_metadata.content_type
  • cloudflare.r2.request.http_metadata.content_encoding
  • cloudflare.r2.request.http_metadata.content_disposition
  • cloudflare.r2.request.http_metadata.content_language
  • cloudflare.r2.request.http_metadata.cache_control
  • cloudflare.r2.request.http_metadata.cache_expiry
  • cloudflare.r2.request.storage_class
  • cloudflare.r2.request.ssec_key
  • cloudflare.r2.request.only_if.etag_matches
  • cloudflare.r2.request.only_if.etag_does_not_match
  • cloudflare.r2.request.only_if.uploaded_before
  • cloudflare.r2.request.only_if.uploaded_after
  • cloudflare.r2.response.etag
  • cloudflare.r2.response.size
  • cloudflare.r2.response.uploaded
  • cloudflare.r2.response.checksum.value
  • cloudflare.r2.response.checksum.type
  • cloudflare.r2.response.storage_class
  • cloudflare.r2.response.ssec_key
  • cloudflare.r2.response.content_type
  • cloudflare.r2.response.content_encoding
  • cloudflare.r2.response.content_disposition
  • cloudflare.r2.response.content_language
  • cloudflare.r2.response.cache_control
  • cloudflare.r2.response.cache_expiry
  • cloudflare.r2.response.custom_metadata

r2_list

  • cloudflare.r2.request.limit
  • cloudflare.r2.request.prefix
  • cloudflare.r2.request.cursor
  • cloudflare.r2.request.delimiter
  • cloudflare.r2.request.start_after
  • cloudflare.r2.request.include.http_metadata
  • cloudflare.r2.request.include.custom_metadata
  • cloudflare.r2.response.returned_objects
  • cloudflare.r2.response.delimited_prefixes
  • cloudflare.r2.response.truncated
  • cloudflare.r2.response.cursor

r2_delete

  • cloudflare.r2.request.keys

r2_createMultipartUpload

  • cloudflare.r2.request.key
  • cloudflare.r2.request.custom_metadata
  • cloudflare.r2.request.http_metadata.content_type
  • cloudflare.r2.request.http_metadata.content_encoding
  • cloudflare.r2.request.http_metadata.content_disposition
  • cloudflare.r2.request.http_metadata.content_language
  • cloudflare.r2.request.http_metadata.cache_control
  • cloudflare.r2.request.http_metadata.cache_expiry
  • cloudflare.r2.request.storage_class
  • cloudflare.r2.request.ssec_key
  • cloudflare.r2.response.upload_id

r2_uploadPart

  • cloudflare.r2.request.key
  • cloudflare.r2.request.upload_id
  • cloudflare.r2.request.part_number
  • cloudflare.r2.request.ssec_key
  • cloudflare.r2.request.size
  • cloudflare.r2.response.etag

r2_abortMultipartUpload

  • cloudflare.r2.request.key
  • cloudflare.r2.request.upload_id

r2_completeMultipartUpload

  • cloudflare.r2.request.key
  • cloudflare.r2.request.upload_id
  • cloudflare.r2.request.uploaded_parts
  • cloudflare.r2.response.etag
  • cloudflare.r2.response.size
  • cloudflare.r2.response.uploaded
  • cloudflare.r2.response.checksum.value
  • cloudflare.r2.response.checksum.type
  • cloudflare.r2.response.storage_class
  • cloudflare.r2.response.ssec_key
  • cloudflare.r2.response.content_type
  • cloudflare.r2.response.content_encoding
  • cloudflare.r2.response.content_disposition
  • cloudflare.r2.response.content_language
  • cloudflare.r2.response.cache_control
  • cloudflare.r2.response.cache_expiry
  • cloudflare.r2.response.custom_metadata

Durable Object API

durable_object_subrequest

Durable Object Storage SQL API

The SQL API allow you to modify the SQLite database embedded within a Durable Object.

durable_object_storage_exec

  • db.system.name
  • db.operation.name
  • db.query.text
  • cloudflare.durable_object.query.bindings
  • cloudflare.durable_object.response.rows_read
  • cloudflare.durable_object.response.rows_written

durable_object_storage_getDatabaseSize

  • db.operation.name
  • cloudflare.durable_object.response.db_size

durable_object_storage_ingest

  • cloudflare.durable_object.response.rows_read
  • cloudflare.durable_object.response.rows_written
  • cloudflare.durable_object.response.statement_count

Durable Object Storage KV API

The legacy KV-backed API allows you to modify embedded storage within a Durable Object.

durable_object_storage_get

durable_object_storage_put

durable_object_storage_delete

durable_object_storage_list

durable_object_storage_deleteAll

Durable Object Storage Alarms API

durable_object_alarms_getAlarm

durable_object_alarms_setAlarm

durable_object_alarms_deleteAlarm

Email

reply_email

forward_email

send_email

Queues

queue_send

queue_sendBatch

Rate limiting

ratelimit_run