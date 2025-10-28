Spans and attributes
Cloudflare Workers provides automatic tracing instrumentation out of the box - no code changes or SDK are required.
cloud.provider- Always set to
cloudflare
cloud.platform- Always set to
cloudflare.workers
faas.name- The name of your Worker
faas.invocation_id- A unique identifier for this specific Worker invocation
faas.version- The deployed version tag of your Worker
faas.invoked_region- The region where the Worker was invoked
service.name- The name of your Worker
cloudflare.colo- The three-letter IATA airport code of the Cloudflare data center that processed the request (e.g.,
SFO,
LHR)
cloudflare.script_name- The name of your Worker
cloudflare.script_tags- Tags associated with your Worker deployment
cloudflare.script_version.id- The version identifier of your deployed Worker
cloudflare.invocation.sequence.number- A counter added to every emitted span and log that can be used to distinguish which was emitted first when the timestamps are the same
telemetry.sdk.language- The programming language used, set to
javascript
telemetry.sdk.name- The telemetry SDK name, set to
cloudflare
faas.trigger- The trigger that your Worker was invoked by (e.g.,
http,
cron,
queue,
cloudflare.ray_id- A unique identifier for every request that goes through Cloudflare
cloudflare.handler_type- The type of handler that processed the request (e.g.,
fetch,
scheduled,
queue,
alarm)
cloudflare.entrypoint- The entrypoint that was invoked in your Worker (e.g. the name of your Durable Object)
cloudflare.execution_model- The execution model of the Worker (e.g.,
stateless,
statefulfor Durable Objects)
cloudflare.outcome- The outcome of the Worker invocation (e.g.,
ok,
exception,
exceededCpu,
exceededMemory)
cloudflare.cpu_time_ms- The CPU time used by the Worker invocation, in milliseconds
cloudflare.wall_time_ms- The wall time used by the Worker invocation, in milliseconds
network.protocol.name
network.protocol.version
url.full
url.scheme
url.path
url.query
server.port
server.address
user_agent.original
http.request.method
http.request.header.content-type
http.request.header.content-length
http.request.header.accept
http.request.header.accept-encoding
http.request.body.size
http.response.status_code
http.response.body.size
cache_control.expiration
cache_control.revalidation
cloudflare.verified_bot_category
cloudflare.asn
cloudflare.response.time_to_first_byte_ms
geo.timezone
geo.continent.code
geo.country.code
geo.locality.name
geo.locality.region
user_agent.orginal
user_agent.os.name
user_agent.os.version
user_agent.browser.name
user_agent.browser.major_version
user_agent.browser.version
user_agent.engine.name
user_agent.engine.version
user_agent.device.type
user_agent.device.vendor
user_agent.device.model
http.request.method
http.request.header.accept
http.request.header.accept-encoding
http.request.header.accept-language
url.full
url.path
network.protocol.name
faas.cron
cloudflare.scheduled_time
cloudflare.queue.name
cloudflare.queue.batch_size
cloudflare.jsrpc.method
cloudflare.email.from
cloudflare.email.to
cloudflare.email.size
cloudflare.trace.count
cloudflare.scheduled_time
db.system.name
db.operation.name
cloudflare.binding.name
cloudflare.binding.type
cloudflare.kv.query.keys
cloudflare.kv.query.keys.count
cloudflare.kv.query.type
cloudflare.kv.query.cache_ttl
cloudflare.kv.response.size
cloudflare.kv.response.returned_rows
cloudflare.kv.response.metadata
cloudflare.kv.response.cache_status
cloudflare.kv.query.keys
cloudflare.kv.query.keys.count
cloudflare.kv.query.type
cloudflare.kv.query.cache_ttl
cloudflare.kv.response.size
cloudflare.kv.response.returned_rows
cloudflare.kv.response.metadata
cloudflare.kv.response.cache_status
cloudflare.kv.query.keys
cloudflare.kv.query.keys.count
cloudflare.kv.query.value_type
cloudflare.kv.query.expiration
cloudflare.kv.query.expiration_ttl
cloudflare.kv.query.metadata
cloudflare.kv.query.payload.size
cloudflare.kv.query.keys
cloudflare.kv.query.keys.colunt
cloudflare.kv.query.prefix
cloudflare.kv.query.limit
cloudflare.kv.query.cursor
cloudflare.kv.response.size
cloudflare.kv.response.returned_rows
cloudflare.kv.response.list_complete
cloudflare.kv.response.cursor
cloudflare.kv.response.cache_status
cloudflare.kv.response.expiration
cloudflare.binding.type
cloudflare.binding.name
cloudflare.r2.bucket
cloudflare.r2.operation
cloudflare.r2.response.success
cloudflare.r2.error.message
cloudflare.r2.error.code
cloudflare.r2.request.key
cloudflare.r2.response.etag
cloudflare.r2.response.size
cloudflare.r2.response.uploaded
cloudflare.r2.response.checksum.value
cloudflare.r2.response.checksum.type
cloudflare.r2.response.storage_class
cloudflare.r2.response.ssec_key
cloudflare.r2.response.content_type
cloudflare.r2.response.content_encoding
cloudflare.r2.response.content_disposition
cloudflare.r2.response.content_language
cloudflare.r2.response.cache_control
cloudflare.r2.response.cache_expiry
cloudflare.r2.response.custom_metadata
cloudflare.r2.request.key
cloudflare.r2.request.range.offset
cloudflare.r2.request.range.length
cloudflare.r2.request.range.suffix
cloudflare.r2.request.range
cloudflare.r2.request.ssec_key
cloudflare.r2.request.only_if.etag_matches
cloudflare.r2.request.only_if.etag_does_not_match
cloudflare.r2.request.only_if.uploaded_before
cloudflare.r2.request.only_if.uploaded_after
cloudflare.r2.response.etag
cloudflare.r2.response.size
cloudflare.r2.response.uploaded
cloudflare.r2.response.checksum.value
cloudflare.r2.response.checksum.type
cloudflare.r2.response.storage_class
cloudflare.r2.response.ssec_key
cloudflare.r2.response.content_type
cloudflare.r2.response.content_encoding
cloudflare.r2.response.content_disposition
cloudflare.r2.response.content_language
cloudflare.r2.response.cache_control
cloudflare.r2.response.cache_expiry
cloudflare.r2.response.custom_metadata
cloudflare.r2.request.key
cloudflare.r2.request.size
cloudflare.r2.request.checksum.type
cloudflare.r2.request.checksum.value
cloudflare.r2.request.custom_metadata
cloudflare.r2.request.http_metadata.content_type
cloudflare.r2.request.http_metadata.content_encoding
cloudflare.r2.request.http_metadata.content_disposition
cloudflare.r2.request.http_metadata.content_language
cloudflare.r2.request.http_metadata.cache_control
cloudflare.r2.request.http_metadata.cache_expiry
cloudflare.r2.request.storage_class
cloudflare.r2.request.ssec_key
cloudflare.r2.request.only_if.etag_matches
cloudflare.r2.request.only_if.etag_does_not_match
cloudflare.r2.request.only_if.uploaded_before
cloudflare.r2.request.only_if.uploaded_after
cloudflare.r2.response.etag
cloudflare.r2.response.size
cloudflare.r2.response.uploaded
cloudflare.r2.response.checksum.value
cloudflare.r2.response.checksum.type
cloudflare.r2.response.storage_class
cloudflare.r2.response.ssec_key
cloudflare.r2.response.content_type
cloudflare.r2.response.content_encoding
cloudflare.r2.response.content_disposition
cloudflare.r2.response.content_language
cloudflare.r2.response.cache_control
cloudflare.r2.response.cache_expiry
cloudflare.r2.response.custom_metadata
cloudflare.r2.request.limit
cloudflare.r2.request.prefix
cloudflare.r2.request.cursor
cloudflare.r2.request.delimiter
cloudflare.r2.request.start_after
cloudflare.r2.request.include.http_metadata
cloudflare.r2.request.include.custom_metadata
cloudflare.r2.response.returned_objects
cloudflare.r2.response.delimited_prefixes
cloudflare.r2.response.truncated
cloudflare.r2.response.cursor
cloudflare.r2.request.keys
cloudflare.r2.request.key
cloudflare.r2.request.custom_metadata
cloudflare.r2.request.http_metadata.content_type
cloudflare.r2.request.http_metadata.content_encoding
cloudflare.r2.request.http_metadata.content_disposition
cloudflare.r2.request.http_metadata.content_language
cloudflare.r2.request.http_metadata.cache_control
cloudflare.r2.request.http_metadata.cache_expiry
cloudflare.r2.request.storage_class
cloudflare.r2.request.ssec_key
cloudflare.r2.response.upload_id
cloudflare.r2.request.key
cloudflare.r2.request.upload_id
cloudflare.r2.request.part_number
cloudflare.r2.request.ssec_key
cloudflare.r2.request.size
cloudflare.r2.response.etag
cloudflare.r2.request.key
cloudflare.r2.request.upload_id
cloudflare.r2.request.key
cloudflare.r2.request.upload_id
cloudflare.r2.request.uploaded_parts
cloudflare.r2.response.etag
cloudflare.r2.response.size
cloudflare.r2.response.uploaded
cloudflare.r2.response.checksum.value
cloudflare.r2.response.checksum.type
cloudflare.r2.response.storage_class
cloudflare.r2.response.ssec_key
cloudflare.r2.response.content_type
cloudflare.r2.response.content_encoding
cloudflare.r2.response.content_disposition
cloudflare.r2.response.content_language
cloudflare.r2.response.cache_control
cloudflare.r2.response.cache_expiry
cloudflare.r2.response.custom_metadata
The SQL API allow you to modify the SQLite database embedded within a Durable Object.
db.system.name
db.operation.name
db.query.text
cloudflare.durable_object.query.bindings
cloudflare.durable_object.response.rows_read
cloudflare.durable_object.response.rows_written
db.operation.name
cloudflare.durable_object.response.db_size
cloudflare.durable_object.response.rows_read
cloudflare.durable_object.response.rows_written
cloudflare.durable_object.response.statement_count
The legacy KV-backed API allows you to modify embedded storage within a Durable Object.
