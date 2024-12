Miniflare automatically refreshes your browser when your Worker script changes when liveReload is set to true .

const mf = new Miniflare ( { liveReload : true , } ) ;

Miniflare will only inject the <script> tag required for live-reload at the end of responses with the Content-Type header set to text/html :

export default { fetch () { const body = ` <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Try update me!</p> </body> </html> ` ; return new Response ( body , { headers : { "Content-Type" : "text/html; charset=utf-8" }, } ) ; }, };