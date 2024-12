Miniflare uses compatibility dates to opt-into backwards-incompatible changes from a specific date. If one isn't set, it will default to some time far in the past.

const mf = new Miniflare ( { compatibilityDate : "2021-11-12" , } ) ;

Compatibility Flags

Miniflare also lets you opt-in/out of specific changes using compatibility flags:

const mf = new Miniflare ( { compatibilityFlags : [ "formdata_parser_supports_files" , "durable_object_fetch_allows_relative_url" , ] , } ) ;