Namespaces

Specify KV namespaces to add to your environment as follows:

const mf = new Miniflare ( { kvNamespaces : [ "TEST_NAMESPACE1" , "TEST_NAMESPACE2" ] , } ) ;

You can now access KV namespaces in your workers:

export default { async fetch ( request , env ) { return new Response ( await env . TEST_NAMESPACE1 . get ( "key" )) ; }, };

Miniflare supports all KV operations and data types.

Manipulating Outside Workers

For testing, it can be useful to put/get data from KV outside a worker. You can do this with the getKVNamespace method:

import { Miniflare } from "miniflare" ; const mf = new Miniflare ( { modules : true , script : ` export default { async fetch(request, env, ctx) { const value = parseInt(await env.TEST_NAMESPACE.get("count")) + 1; await env.TEST_NAMESPACE.put("count", value.toString()); return new Response(value.toString()); }, } ` , kvNamespaces : [ "TEST_NAMESPACE" ] , } ) ; const ns = await mf . getKVNamespace ( "TEST_NAMESPACE" ) ; await ns . put ( "count" , "1" ) ; const res = await mf . dispatchFetch ( "http://localhost:8787/" ) ; console . log ( await res . text ()) ; // 2 console . log ( await ns . get ( "count" )) ; // 2