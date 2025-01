Note To enable built-in Node.js APIs and polyfills, add the nodejs_compat compatibility flag to your wrangler.toml . This also enables nodejs_compat_v2 as long as your compatibility date is 2024-09-23 or later. Learn more about the Node.js compatibility flag and v2.

You can use node:net ↗ to create a direct connection to servers via a TCP sockets with net.Socket ↗.

These functions use connect functionality from the built-in cloudflare:sockets module.

JavaScript

JavaScript TypeScript index.js import net from "node:net" ; const exampleIP = "127.0.0.1" ; export default { async fetch ( req ) { const socket = new net . Socket () ; socket . connect ( 4000 , exampleIP , function () { console . log ( "Connected" ) ; } ) ; socket . write ( "Hello, Server!" ) ; socket . end () ; return new Response ( "Wrote to server" , { status : 200 } ) ; }, }; index.ts import net from "node:net" ; const exampleIP = "127.0.0.1" ; export default { async fetch ( req ) : Promise < Response > { const socket = new net . Socket () ; socket . connect ( 4000 , exampleIP , function () { console . log ( "Connected" ) ; } ) ; socket . write ( "Hello, Server!" ) ; socket . end () ; return new Response ( "Wrote to server" , { status : 200 } ) ; }, } satisfies ExportedHandler ;

Additionally, other APIs such as net.BlockList ↗ and net.SocketAddress ↗ are available.

Note that the net.Server ↗ class is not supported by Workers.

The full node:net API is documented in the Node.js documentation for node:net ↗.