path

To use Node.js APIs in your Worker, add the nodejs_compat compatibility flag to your wrangler.toml file.

The node:path External link icon Open external link module provides utilities for working with file and directory paths. The node:path module can be accessed using:

const path = require ( 'node:path' ) ; path . join ( '/foo' , 'bar' , 'baz/asdf' , 'quux' , '..' ) ;

In the Workers implementation of path , the path.win32 External link icon Open external link variants of the path API are not implemented, and will throw an exception.