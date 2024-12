Producers

Specify Queue producers to add to your environment as follows:

const mf = new Miniflare ( { queueProducers : { MY_QUEUE : "my-queue" }, queueProducers : [ "MY_QUEUE" ] , // If binding and queue names are the same } ) ;

Consumers

Specify Workers to consume messages from your Queues as follows:

const mf = new Miniflare ( { queueConsumers : { "my-queue" : { maxBatchSize : 5 , // default: 5 maxBatchTimeout : 1 /* second(s) */ , // default: 1 maxRetries : 2 , // default: 2 deadLetterQueue : "my-dead-letter-queue" , // default: none }, }, queueConsumers : [ "my-queue" ] , // If using default consumer options } ) ;

Manipulating Outside Workers

For testing, it can be valuable to interact with Queues outside a Worker. You can do this by using the workers option to run multiple Workers in the same instance:

const mf = new Miniflare ( { workers : [ { name : "a" , modules : true , script : ` export default { async fetch(request, env, ctx) { await env.QUEUE.send(await request.text()); } } ` , queueProducers : { QUEUE : "my-queue" }, }, { name : "b" , modules : true , script : ` export default { async queue(batch, env, ctx) { console.log(batch); } } ` , queueConsumers : { "my-queue" : { maxBatchTimeout : 1 } }, }, ] , } ) ; const queue = await mf . getQueueProducer ( "QUEUE" , "a" ) ; // Get from worker "a" await queue . send ( "message" ) ; // Logs "message" 1 second later