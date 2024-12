Databases

Specify D1 Databases to add to your environment as follows:

const mf = new Miniflare ( { d1Databases : { DB : "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" , }, } ) ;

Working with D1 Databases

For testing, it can be useful to put/get data from D1 storage bound to a Worker. You can do this with the getD1Database method:

const db = await mf . getD1Database ( "DB" ) ; const { results } = await db . prepare ( "<Query>" ) ; console . log ( await res . json ( results )) ;