Warning To use Node.js APIs in your Worker, add the nodejs_compat_v2 compatibility flag to your wrangler.toml file.

domainToASCII

Returns the Punycode ASCII serialization of the domain. If domain is an invalid domain, the empty string is returned.

import { domainToASCII } from 'node:url' ; console . log ( domainToASCII ( 'español.com' )) ; // Prints xn--espaol-zwa.com console . log ( domainToASCII ( '中文.com' )) ; // Prints xn--fiq228c.com console . log ( domainToASCII ( 'xn--iñvalid.com' )) ; // Prints an empty string

domainToUnicode

Returns the Unicode serialization of the domain. If domain is an invalid domain, the empty string is returned.

It performs the inverse operation to domainToASCII() .