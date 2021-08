Geolocation: Custom Styling

addEventListener ( 'fetch' , event => {

event . respondWith ( handleRequest ( event . request ) )

} )



let grads = [

[ { color : "00000c" , position : 0 } , { color : "00000c" , position : 0 } ] ,

[ { color : "020111" , position : 85 } , { color : "191621" , position : 100 } ] ,

[ { color : "020111" , position : 60 } , { color : "20202c" , position : 100 } ] ,

[ { color : "020111" , position : 10 } , { color : "3a3a52" , position : 100 } ] ,

[ { color : "20202c" , position : 0 } , { color : "515175" , position : 100 } ] ,

[ { color : "40405c" , position : 0 } , { color : "6f71aa" , position : 80 } , { color : "8a76ab" , position : 100 } ] ,

[ { color : "4a4969" , position : 0 } , { color : "7072ab" , position : 50 } , { color : "cd82a0" , position : 100 } ] ,

[ { color : "757abf" , position : 0 } , { color : "8583be" , position : 60 } , { color : "eab0d1" , position : 100 } ] ,

[ { color : "82addb" , position : 0 } , { color : "ebb2b1" , position : 100 } ] ,

[ { color : "94c5f8" , position : 1 } , { color : "a6e6ff" , position : 70 } , { color : "b1b5ea" , position : 100 } ] ,

[ { color : "b7eaff" , position : 0 } , { color : "94dfff" , position : 100 } ] ,

[ { color : "9be2fe" , position : 0 } , { color : "67d1fb" , position : 100 } ] ,

[ { color : "90dffe" , position : 0 } , { color : "38a3d1" , position : 100 } ] ,

[ { color : "57c1eb" , position : 0 } , { color : "246fa8" , position : 100 } ] ,

[ { color : "2d91c2" , position : 0 } , { color : "1e528e" , position : 100 } ] ,

[ { color : "2473ab" , position : 0 } , { color : "1e528e" , position : 70 } , { color : "5b7983" , position : 100 } ] ,

[ { color : "1e528e" , position : 0 } , { color : "265889" , position : 50 } , { color : "9da671" , position : 100 } ] ,

[ { color : "1e528e" , position : 0 } , { color : "728a7c" , position : 50 } , { color : "e9ce5d" , position : 100 } ] ,

[ { color : "154277" , position : 0 } , { color : "576e71" , position : 30 } , { color : "e1c45e" , position : 70 } , { color : "b26339" , position : 100 } ] ,

[ { color : "163C52" , position : 0 } , { color : "4F4F47" , position : 30 } , { color : "C5752D" , position : 60 } , { color : "B7490F" , position : 80 } , { color : "2F1107" , position : 100 } ] ,

[ { color : "071B26" , position : 0 } , { color : "071B26" , position : 30 } , { color : "8A3B12" , position : 80 } , { color : "240E03" , position : 100 } ] ,

[ { color : "010A10" , position : 30 } , { color : "59230B" , position : 80 } , { color : "2F1107" , position : 100 } ] ,

[ { color : "090401" , position : 50 } , { color : "4B1D06" , position : 100 } ] ,

[ { color : "00000c" , position : 80 } , { color : "150800" , position : 100 } ] ,

] ;



function toCSSGradient ( hour )

{

var css = "linear-gradient(to bottom, " ;

var data = grads [ hour ]

var len = data . length ;



for ( var i = 0 ; i < len ; i ++ )

{

var item = data [ i ] ;

css += " #" + item . color + " " + item . position + "%" ;

if ( i < len - 1 ) css += "," ;

}

return css + ")" ;

}



async function handleRequest ( request ) {

let html_content = ""

let html_style = `

html{width:100vw; height:100vh;}

body{padding:0; margin:0 !important;height:100%;}

#container {

display: flex;

flex-direction:column;

align-items: center;

justify-content: center;

height: 100%;

color:white;

font-family:sans-serif;

} `



const timezone = request . cf . timezone

let localized_date = new Date ( new Date ( ) . toLocaleString ( 'en-US' , { timeZone : timezone } ) )

let hour = localized_date . getHours ( )

let minutes = localized_date . getMinutes ( )



html_content += "<h1>" + hour + ":" + minutes + "</h1>"

html_content += "<p>" + timezone + "<br/></p>"

html_style += "body{background:" + toCSSGradient ( hour ) + ";}"



let html = `

<!DOCTYPE html>

<head>

<title>Geolocation: Customized Design</title>

</head>

<body>

<style> ${ html_style } </style>

<div id="container">

${ html_content }

</div>

</body> `



return new Response ( html , {

headers : {

"content-type" : "text/html;charset=UTF-8" ,

} , } )

}