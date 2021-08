addEventListener ( "fetch" , event => {

const data =

event . request . cf !== undefined ?

event . request . cf :

{ error : "The `cf` object is not available inside the preview." }



return event . respondWith (

new Response ( JSON . stringify ( data , null , 2 ) , {

headers : {

"content-type" : "application/json;charset=UTF-8"

}

} )

)

} )