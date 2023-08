Stream OpenAI API Responses

Use the OpenAI v4 SDK to stream responses from OpenAI.



export default { async fetch ( request : Request , env : Env , ctx : ExecutionContext ) : Promise < Response > { const openai = new OpenAI ( { apiKey : env . OPENAI_API_KEY } ) ; const stream = await openai . chat . completions . create ( { model : 'gpt-3.5-turbo' , messages : [ { role : 'user' , content : 'Tell me a story' } ] , stream : true , } ) ; let { readable , writable } = new TransformStream ( ) let writer = writable . getWriter ( ) const textEncoder = new TextEncoder ( ) ; for await ( const part of stream ) { console . log ( part . choices [ 0 ] ?. delta ?. content || '' ) ; writer . write ( textEncoder . encode ( part . choices [ 0 ] ?. delta ?. content || '' ) ) ; } writer . close ( ) ; return new Response ( readable ) ; } , } ;