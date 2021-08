Block on TLS

async function handleRequest ( request ) {

try {

const tlsVersion = request . cf . tlsVersion





if ( tlsVersion != "TLSv1.2" && tlsVersion != "TLSv1.3" ) {

return new Response ( "Please use TLS version 1.2 or higher." , {

status : 403 ,

} )

}



return fetch ( request )

}

catch ( err ) {

console . error (

"request.cf does not exist in the previewer, only in production" ,

)

return new Response ( "Error in workers script" + err . message , {

status : 500 ,

} )

}

}



addEventListener ( "fetch" , event => {

event . respondWith ( handleRequest ( event . request ) )

} )