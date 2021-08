Return small HTML page

Deliver an HTML page from an HTML string directly inside the Worker script.

const html = ` <!DOCTYPE html>

<body>

<h1>Hello World</h1>

<p>This markup was generated by a Cloudflare Worker.</p>

</body> `



async function handleRequest ( request ) {

return new Response ( html , {

headers : {

"content-type" : "text/html;charset=UTF-8" ,

} ,

} )

}



addEventListener ( "fetch" , event => {

return event . respondWith ( handleRequest ( event . request ) )

} )