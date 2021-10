Request cf info

Access custom Cloudflare properties and control how Cloudflare features are applied to every request.

export default { fetch ( request ) { const data = request . cf || { error : "The `cf` object is not available inside the preview." , } ; return new Response ( JSON . stringify ( data , null , 2 ) , { headers : { "content-type" : "application/json;charset=UTF-8" , } , } ) ; } , } ;