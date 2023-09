Configure a remotely-managed tunnel

If you created a Cloudflare Tunnel from the dashboard, the tunnel runs as a service on your OS.

​​ Add tunnel run parameters

You can modify the Cloudflare Tunnel service with one or more general-purpose tunnel parameters.

On Linux, Cloudflare Tunnel installs itself as a system service using systemctl . By default, the service will be named cloudflared.service . To configure your tunnel on Linux:

Open cloudflared.service .

$ sudo systemctl edit --full cloudflared.service Modify the cloudflared tunnel run command with the desired configuration flag. The following example changes the tunnel protocol to QUIC:

[Unit] Description=Cloudflare Tunnel After=network.target [Service] TimeoutStartSec=0 Type=notify ExecStart=/usr/local/bin/cloudflared --protocol quic tunnel run --token <TOKEN VALUE> Restart=on-failure RestartSec=5s

On macOS, Cloudflare Tunnel installs itself as a launch agent using launchctl . By default, the agent will be called com.cloudflare.cloudflared . To configure your tunnel on macOS:

Stop the cloudflared service.

$ sudo launchctl stop com.cloudflare.cloudflared Unload the configuration file.

$ sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cloudflare.cloudflared.plist Open /Library/LaunchDaemons/com.cloudflare.cloudflared.plist in a text editor. Modify the ProgramArguments key with the desired configuration flag. The following example changes the tunnel protocol to QUIC:

<plist version="1.0"> <dict> <key>Label</key> <string>com.cloudflare.cloudflared</string> <key>ProgramArguments</key> <array> <string>/opt/homebrew/bin/cloudflared</string> <string>--protocol</string> <string>quic</string> <string>tunnel</string> <string>run</string> <string>--token</string> <string>TOKEN VALUE </string> </array> Load the updated configuration file.

$ sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cloudflare.cloudflared.plist Start the cloudflared service.

$ sudo launchctl start com.cloudflare.cloudflared

On Windows, Cloudflare Tunnel installs itself as a system service using the Registry Editor. By default, the service will be named cloudflared . To configure your tunnel on Windows:

Open the Registry Editor. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Services > cloudflared. Double-click ImagePath. Modify Value data with the desired configuration flag. The following example changes the tunnel protocol to QUIC:

C:\Program Files (x86)\cloudflared\.\cloudflared.exe --protocol quic tunnel run --token <TOKEN VALUE>

You can also configure how cloudflared sends requests to your public hostname services.

In Zero Trust External link icon Open external link , go to Access > Tunnels. Choose a tunnel and select Configure. Select the Public Hostname tab. Choose a route and select Edit. Under Additional application settings, modify one or more origin configuration parameters . Select Save hostname.

The new configuration is now in effect.