HTTP policy

Block specific users from accessing a site.

{ "name" : "Block example.com" , "conditions" : [ { "type" : "traffic" , "expression" : { "any" : { "==" : { "lhs" : { "splat" : "http.request.domains" } , "rhs" : "example.com" } } } } , { "type" : "identity" , "expression" : { "in" : { "lhs" : "identity.email" , "rhs" : [ [email protected]" ] } } } ] , "action" : "block" , "precedence" : 50000 , "enabled" : true , "description" : "Block [email protected] from accessing example.com" , "rule_settings" : { "block_page_enabled" : false , "block_reason" : "This website is blocked" , "biso_admin_controls" : { "dcp" : false , "dd" : false , "dk" : false , "dp" : false , "du" : false } , "add_headers" : { } , "ip_categories" : false , "override_host" : "" , "override_ips" : null , "l4override" : null } , "filters" : [ "http" ] }