Configure Bulk Redirects using Terraform

Note Terraform code snippets below refer to the v4 SDK only.

This Terraform example configures account-level Bulk Redirects. It creates a Bulk Redirect List populated with URL redirects and a corresponding Bulk Redirect Rule to activate them.

# Cloudflare account ID variable "cloudflare_account_id" { default = "<ACCOUNT_ID>" } # Bulk redirect list description variable "bulk_redirect_list_description" { default = "my bulk redirect description" } # Bulk redirect list name variable "bulk_redirect_list_name" { default = "my_bulk_redirect_list_name" } # Bulk redirect list item (URL redirect) variable "bulk_redirects" { type = map ( object ({ source_url = string target_url = string status_code = number })) default = { "redirect1" = { source_url = "https://source.url/redirect/1" target_url = "https://target.url/?redirect=1" status_code = 301 } "redirect2" = { source_url = "https://source.url/redirect/2" target_url = "https://target.url/?redirect=2" status_code = 302 } "redirect3" = { source_url = "https://source.url/redirect/3" target_url = "https://target.url/?redirect=3" status_code = 307 } } } # Create redirect list resource "cloudflare_list" "bulk_redirect_to_id" { account_id = var . cloudflare_account_id name = var . bulk_redirect_list_name description = var . bulk_redirect_list_description kind = "redirect" } # Add redirect item into the redirect list resource "cloudflare_list_item" "bulk_redirect_to_id_item" { for_each = { for redirect in var . bulk_redirects : " ${ redirect . source_url } " => redirect } account_id = var . cloudflare_account_id list_id = cloudflare_list . bulk_redirect_to_id . id redirect { source_url = each . value . source_url target_url = each . value . target_url status_code = each . value . status_code } depends_on = [ cloudflare_list . bulk_redirect_to_id ] } # Create bulk redirect and attach redirect list resource "cloudflare_ruleset" "bulk_root_redirect_to_id" { account_id = var . cloudflare_account_id name = var . bulk_redirect_list_name description = var . bulk_redirect_list_description kind = "root" phase = "http_request_redirect" rules { action = "redirect" action_parameters { from_list { name = var . bulk_redirect_list_name key = "http.request.full_uri" } } expression = "http.request.full_uri in ${ "$" }${ var . bulk_redirect_list_name } " description = var . bulk_redirect_list_description enabled = true } depends_on = [ cloudflare_list_item . bulk_redirect_to_id_item ] }

Required token permissions

Your API token must have at least the following permissions:

Dashboard

API Account Filter Lists > Edit

Bulk URL Redirects > Edit Account Rule Lists Write

Bulk URL Redirects Write

