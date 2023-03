Host-Header mithilfe von Page Rules neu schreiben

​​ Host-Header mithilfe von Page Rules neu schreiben

Kunden können Host-Header mithilfe der Cloudflare Page Rules-App neu schreiben. Dieses Feature ist derzeit für Domains im Enterprise Plan verfügbar.

Ein häufiger Anwendungsfall für diese Funktionalität ist, wenn Ihre Inhalte in einem Amazon S3-Bucket gehostet werden. Amazon hat sein System so konzipiert, dass nur Host-Header akzeptiert werden, die denselben Namen wie der Bucket haben, in dem Ihre Inhalte gehostet werden. Deshalb muss eine Anfrage an „Host: your-domain.com“ in „Host: your-bucket.s3.amazonaws.com“ umgeschrieben werden, andernfalls wird die Anfrage abgelehnt.

Um sicherzustellen, dass der Header neu geschrieben wird, gehen Sie zu Page Rules und geben Sie die entsprechende URL an. Klicken Sie anschließend auf Einstellung hinzufügen und wählen Sie Host Header Override. Geben Sie dort den Wert ein, mit dem überschrieben werden soll.

Jetzt wird bei jeder Anfrage, die mit der von Ihnen angegebenen URL übereinstimmt, der Host-Header mit dem von Ihnen in das Textfeld Host Header Override eingetragenen Header überschrieben. Siehe das folgende Beispiel: